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Карюхина Ксения Ильина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Феодосия Симеонова

Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846

Сын: Карюхин Евпифан Симеонов

Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1853

Сын: Крюхин Иоанн Симеонов

Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Марфа Симеонова

Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1870

Дочь: Марианна Симеонова

Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич

Рождение ребёнка
03.05.1876

Сын: Карюхин Тимофей Симеонов

Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карюхин Герман Симеон

Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич

Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карюхин Фёдор Симеон

Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карюхин Симеон Фомич

Смерть
Неизвестно
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