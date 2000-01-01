Карюхина Ксения Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Феодосия Симеонова
Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
23.09.1853
Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Марфа Симеонова
Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Марианна Симеонова
Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич
Рождение ребёнка
03.05.1876
Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич
Заселье, Херсонский уезд, Херсонская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карюхин Фёдор Симеон
Отец ребёнка: Карюхин Симеон Фомич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Карюхин Симеон Фомич
Смерть
Неизвестно