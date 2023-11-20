Дурнова Агафья Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1772
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1809
Отец ребёнка: Дурнов Кондратий Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Отец ребёнка: Дурнов Кондратий Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1818
Сын: Дурнов Василий Кондратиев
Отец ребёнка: Дурнов Кондратий Степанов
Рождение ребёнка
Вычислено 1825
Дочь: Дурнова Авдотья Кондратиева
Отец ребёнка: Дурнов Кондратий Степанов