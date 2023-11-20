Дурнова Агафья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнова Агафья Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1772

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1770 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дурнов Кондратий Степанов

Рождение ребёнка
Вычислено 1809

Сын: Дурнов Антип Кондратиев

Отец ребёнка: Дурнов Кондратий Степанов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Сын: Дурнов Пимен Кондратиев

Отец ребёнка: Дурнов Кондратий Степанов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1818

Сын: Дурнов Василий Кондратиев

Отец ребёнка: Дурнов Кондратий Степанов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1825

Дочь: Дурнова Авдотья Кондратиева

Отец ребёнка: Дурнов Кондратий Степанов

Плоская Дубрава, Моршанский муниципальный район, Тамбовская область

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