Кандаулова Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кандаулова Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1833 и 1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Между 1831 и 1832 г.р.

Дети

Между 1854 и 1855 г.р.
Между 1857 и 1858 г.р.
Между 1862 и 1863 г.р.

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834

Отец: Осип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Кандаулов Георгий

Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858

Сын: Кандаулов Григорий

Отец ребёнка: Кандаулов Георгий

Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Кандаулов Георгий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кандаулов Георгий

Смерть
Неизвестно
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