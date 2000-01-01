Кандаулова Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1833 и 1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1833 и 1834
Отец: Осип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Между 1854 и 1855
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Кандаулов Георгий
Рождение ребёнка
Между 1857 и 1858
Сын: Кандаулов Григорий
Отец ребёнка: Кандаулов Георгий
Рождение ребёнка
Между 1862 и 1863
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Кандаулов Георгий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кандаулов Георгий
Смерть
Неизвестно