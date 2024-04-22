Кривощеков Матвей Максимов
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
см. ГАПК ф. 111, оп. 1, д.2328 стр. 15-19
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Екатерина Матвеева
Мать ребёнка: Кривощекова Ксения Сидорова
см. ГАПК Х ревизия ф. 111, оп. 1, д.2328 стр. 15-19
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Васса Матвеева
Мать ребёнка: Кривощекова Ксения Сидорова
см. ГАПК Х ревизия ф. 111, оп. 1, д.2328 стр. 15-19
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно