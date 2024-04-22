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Кривощеков Матвей Максимов

Место рождения

Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. ГАПК ф. 111, оп. 1, д.2328 стр. 15-19
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Екатерина Матвеева

Мать ребёнка: Кривощекова Ксения Сидорова

Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. ГАПК Х ревизия ф. 111, оп. 1, д.2328 стр. 15-19
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Васса Матвеева

Мать ребёнка: Кривощекова Ксения Сидорова

Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
см. ГАПК Х ревизия ф. 111, оп. 1, д.2328 стр. 15-19
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривощекова Ксения Сидорова

Дойкар, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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