Немировская (Алехина) Любовь Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1917
Дата смерти26.01.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1917
Рождение ребёнка
1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Немировский Федор Федорович
Arkhangelsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
04.04.1942
Сын: Немировский Анатолий Федорович
Отец ребёнка: Немировский Федор Федорович
Arkhangelsk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.01.2004