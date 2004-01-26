Немировская (Алехина) Любовь Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немировская (Алехина) Любовь Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1917

Дата смерти

26.01.2004

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1917

Отец: Алехин Василий Семенович

Мать: Алехина Екатерина (Василисковна)

Рождение ребёнка
1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Немировский Федор Федорович

Arkhangelsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
04.04.1942

Сын: Немировский Анатолий Федорович

Отец ребёнка: Немировский Федор Федорович

Arkhangelsk Oblast Russia
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
26.01.2004
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