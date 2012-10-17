Романова (Козлова) Марфа Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРоманова (Козлова) Марфа Илларионовна

Романова (Козлова) Марфа Илларионовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: Козлов Илларион Яковлевич

Мать: Козлова Наталья

Рождение ребёнка
1926

Сын: Романов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Романов Василий Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Романов Александр Иванович

Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич

Рождение ребёнка
14.10.1947

Дочь: Крюкова Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Иван Яковлевич

Смерть
1982
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close