Романова (Козлова) Марфа Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти1982
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: Козлов Илларион Яковлевич
Мать: Козлова Наталья
Рождение ребёнка
1926
Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1928
Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Романов Александр Иванович
Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
14.10.1947
Дочь: Крюкова Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Романов Иван Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1982