Витько Федор Иаковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.10.1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1820
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Мелания Стефановна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иов
Мать ребёнка: Мелания Стефановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Мария 2-Я
Мать ребёнка: Мелания Стефановна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Яков
Мать ребёнка: Мелания Стефановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Мария 3-Я
Мать ребёнка: Мелания Стефановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Фекла
Мать ребёнка: Мелания Стефановна
Рождение ребёнка
15.08.1858
Дочь: Мария 4-Я
Мать ребёнка: Мелания Стефановна
Смерть
Неизвестно