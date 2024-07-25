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Витько Федор Иаковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.10.1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1796 г.р.

Мать

1798 г.р.

Дети

1847 г.р.
1849 г.р.
1853 г.р.
1854 г.р.
1856 г.р.
1857 г.р.

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1820

Отец: Витько Яков Федорович

Мать: Ефросинья (Ефимия) Федоровна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Мелания Стефановна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иов

Мать ребёнка: Мелания Стефановна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Мария 2-Я

Мать ребёнка: Мелания Стефановна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Яков

Мать ребёнка: Мелания Стефановна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Мария 3-Я

Мать ребёнка: Мелания Стефановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Фекла

Мать ребёнка: Мелания Стефановна

Рождение ребёнка
15.08.1858

Дочь: Мария 4-Я

Мать ребёнка: Мелания Стефановна

Смерть
Неизвестно

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