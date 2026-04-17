Фон Келлер (Шаховская) Мария Александровна 07.03.1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фон Келлер (Шаховская) Мария Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 07.03.1861, Москва, город федерального значения Москва

умерла 22.01.1944, Меран

Мать
Шаховская (Виельгорская) Анна Михайловна15.11.1823 г.р.
Отец
Шаховской Александр Иванович02.07.1822 г.р.
Супруги
Фон Флотов Ганс-Карл-Теодор10.09.1862 г.р.
Фон Келлер Фёдор Эдуардович03.08.1850 г.р.
Дети
Фон Келлер Александр Фёдорович15.10.1883 г.р.
Фон Келлер Мария Фёдоровна14.12.1884 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1861

Отец: Шаховской Александр Иванович

Мать: Шаховская (Виельгорская) Анна Михайловна

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фон Келлер Фёдор Эдуардович

Рождение ребёнка
15.10.1883

Сын: Фон Келлер Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Фон Келлер Фёдор Эдуардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
14.12.1884

Дочь: Фон Келлер Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Фон Келлер Фёдор Эдуардович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение - Владимирская церковь

Бракосочетание
С 10.09.1910 по 1916

Муж: Фон Флотов Ганс-Карл-Теодор

ЦГИА СПб. ф.19. оп.126. д.1696. с. 97.

Смерть
22.01.1944

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