Фон Келлер (Шаховская) Мария Александровна
женский, родилась 07.03.1861, Москва, город федерального значения Москва
умерла 22.01.1944, Меран
МатьШаховская (Виельгорская) Анна Михайловна15.11.1823 г.р.
ОтецШаховской Александр Иванович02.07.1822 г.р.
Супруги
Фон Флотов Ганс-Карл-Теодор10.09.1862 г.р.
Фон Келлер Фёдор Эдуардович03.08.1850 г.р.
Дети
Фон Келлер Александр Фёдорович15.10.1883 г.р.
Фон Келлер Мария Фёдоровна14.12.1884 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1861
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1883
Сын: Фон Келлер Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Фон Келлер Фёдор Эдуардович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
14.12.1884
Дочь: Фон Келлер Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Фон Келлер Фёдор Эдуардович
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
С 10.09.1910 по 1916
Смерть
22.01.1944