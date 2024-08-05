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Акилина Екимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Еким

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьев Марк (Марка) Иванович

Рождение ребёнка
1767

Дочь: (Соловьёва) София Марковна

Отец ребёнка: Соловьев Марк (Марка) Иванович

Рождение ребёнка
1768

Сын: Соловьев Стефан Маркович

Отец ребёнка: Соловьев Марк (Марка) Иванович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Соловьев Фатей Маркович

Отец ребёнка: Соловьев Марк (Марка) Иванович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Соловьев Захар Маркович

Отец ребёнка: Соловьев Марк (Марка) Иванович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Соловьев Ульян Маркович

Отец ребёнка: Соловьев Марк (Марка) Иванович

Смерть
Неизвестно

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