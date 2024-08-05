Акилина Екимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Еким
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767
Дочь: (Соловьёва) София Марковна
Отец ребёнка: Соловьев Марк (Марка) Иванович
Рождение ребёнка
1768
Отец ребёнка: Соловьев Марк (Марка) Иванович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Соловьев Марк (Марка) Иванович
Рождение ребёнка
1782
Отец ребёнка: Соловьев Марк (Марка) Иванович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Соловьев Марк (Марка) Иванович
Смерть
Неизвестно