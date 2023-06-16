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Шеломов Павел Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: Шеломов Андрей Максимович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шеломова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Плишкина (Мария) Павловна

Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Шестакова (Шеломова) Анна Павловна

Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Якушева (Шеломова) Апполинария Павловна

Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Николаевна

Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Шеломов Сергей Павлович

Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Ударцева (Шеломова) Нина Павловна

Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно

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