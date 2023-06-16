Шеломов Павел Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: Шеломов Андрей Максимович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Плишкина (Мария) Павловна
Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Шестакова (Шеломова) Анна Павловна
Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Якушева (Шеломова) Апполинария Павловна
Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Николаевна
Красногвардейский, Артемовский, Свердловская область
Рождение ребёнка
1915
Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Ударцева (Шеломова) Нина Павловна
Мать ребёнка: Шеломова Екатерина Николаевна
Смерть
Неизвестно