Медведева Татьяна Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Татьяна Прокопьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1860 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1880 г.р.

Дети

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: Прокопий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
?.11.1901

Сын: Медведев Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Медведев Григорий Павлович

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Медведев Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Медведев Григорий Павлович

Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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