Медведева Татьяна Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
?.11.1901
Сын: Медведев Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Медведев Григорий Павлович
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Медведев Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Медведев Григорий Павлович
Мещерино, Плавский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно