Ананьев Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1965
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1965
Отец: Ананьев Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ананьева (Талицких) Татьяна Владимировна
Рождение ребёнка
29.07.1994
Дочь: Ананьева Виктория Александровна
Мать ребёнка: Ананьева (Талицких) Татьяна Владимировна