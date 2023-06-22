Ананьев Александр Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ананьев Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1965

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1994 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1965

Отец: Ананьев Владимир

Мать: Ананьева (Пруцкова) Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ананьева (Талицких) Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
29.07.1994

Дочь: Ананьева Виктория Александровна

Мать ребёнка: Ананьева (Талицких) Татьяна Владимировна

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