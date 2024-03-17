Ильгова Мария Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльгова Мария Архиповна

Ильгова Мария Архиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Медведев Архип

Мать: Медведева Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прокопенко Антонина Петровна

Отец ребёнка: Ильгов Пётр Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Багрова Людмила Петровна

Отец ребёнка: Ильгов Пётр Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильгов Александр Петрович

Отец ребёнка: Ильгов Пётр Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильгов Николай Петрович

Отец ребёнка: Ильгов Пётр Илларионович

Рождение ребёнка
15.03.1952

Сын: Ильгов Павел Петрович

Отец ребёнка: Ильгов Пётр Илларионович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.