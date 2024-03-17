Ильгова Мария Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Медведев Архип
Мать: Медведева Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прокопенко Антонина Петровна
Отец ребёнка: Ильгов Пётр Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Багрова Людмила Петровна
Отец ребёнка: Ильгов Пётр Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильгов Александр Петрович
Отец ребёнка: Ильгов Пётр Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильгов Пётр Илларионович
Рождение ребёнка
15.03.1952
Отец ребёнка: Ильгов Пётр Илларионович
Смерть
Неизвестно