Прохорова (Хваткова) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Хваткова) Ольга Михайловна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

24.07.1907

Дата смерти

?.08.1989

Пол

Женский

Отец

Около 1863 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Муж

1903 г.р.

Дети

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1927 г.р.
1931 г.р.
1935 г.р.
1941 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.04.47

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьевич

Рождение
24.07.1907

Отец: Хватков Михаил Степанович

Мать: Хваткова Василиса Федоровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1924 ст.

Муж: Прохоров Иван Григорьевич

Вышла замуж в 17 лет. Муж (Иван) ушел в армию (3-4 года). Жила с матерью мужа и ее сестрой Феклой. Работала.
Рождение ребёнка
11.03.1927

Сын: Прохоров Леонид Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
04.01.1931

Сын: Прохоров Юрий Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1935

Сын: Прохоров Валентин Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
24.05.1941

Дочь: Макеенок Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
22.12.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Смерть
?.08.1989
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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