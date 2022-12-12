Прохорова (Хваткова) Ольга Михайловна
Место рождения
Дата рождения24.07.1907
Дата смерти?.08.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
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Рождение ребёнка
01.04.47
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьевич
Рождение
24.07.1907
Бракосочетание
1924 ст.
Вышла замуж в 17 лет. Муж (Иван) ушел в армию (3-4 года). Жила с матерью мужа и ее сестрой Феклой. Работала.
Рождение ребёнка
11.03.1927
Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.01.1931
Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1935
Сын: Прохоров Валентин Иванович
Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
24.05.1941
Дочь: Макеенок Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
22.12.1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Прохоров Иван Григорьевич
Смерть
?.08.1989