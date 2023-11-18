Наседкин Сергей Степанович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.02.1907 ст.
Рождение ребёнка
21.07.1908 ст.
Дочь: (Наседкина) Христоня Сергеевна
Мать ребёнка: Наседкина (Головкина) Александра Митрофановна
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.
Сын: Наседкин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Наседкина (Головкина) Александра Митрофановна
Рождение ребёнка
09.08.1912 ст.
Мать ребёнка: Наседкина (Головкина) Александра Митрофановна
Рождение ребёнка
20.12.1918
Дочь: (Наседкина) Анисия Сергеевна
Мать ребёнка: Наседкина (Головкина) Александра Митрофановна
Рождение ребёнка
10.02.1920
Сын: Наседкин Тимофей Сергеевич
Мать ребёнка: Наседкина (Головкина) Александра Митрофановна
Смерть
Неизвестно