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Наседкин Сергей Степанович

Место рождения

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

Вычислено 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
21.02.1907 ст.

Жена: Наседкина (Головкина) Александра Митрофановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
21.07.1908 ст.

Дочь: (Наседкина) Христоня Сергеевна

Мать ребёнка: Наседкина (Головкина) Александра Митрофановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
25.01.1911 ст.

Сын: Наседкин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Наседкина (Головкина) Александра Митрофановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
09.08.1912 ст.

Сын: Наседкин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Наседкина (Головкина) Александра Митрофановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
20.12.1918

Дочь: (Наседкина) Анисия Сергеевна

Мать ребёнка: Наседкина (Головкина) Александра Митрофановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
10.02.1920

Сын: Наседкин Тимофей Сергеевич

Мать ребёнка: Наседкина (Головкина) Александра Митрофановна

Калинино, Нерчинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
Неизвестно

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