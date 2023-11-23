Дарья Гаврилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Гавриил Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Ираида Михайова
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Рождение ребёнка
1803
Сын: Павловский Александр Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Павловский Александр Михайлович (1803 — 1857) Родился в семье священника села Павлова Ростовского уезда Михаила Алексеевича. С 1811 года обучался в училище. В 1828 году рукоположен во диакона к церкви... Показать все
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Алексеев
Смерть
Неизвестно