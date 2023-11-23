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Дарья Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Гавриил Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Ираида Михайова

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Рождение ребёнка
1803

Сын: Павловский Александр Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Павловский Александр Михайлович (1803 — 1857) Родился в семье священника села Павлова Ростовского уезда Михаила Алексеевича. С 1811 года обучался в училище. В 1828 году рукоположен во диакона к церкви... Показать все
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Алексеев

Смерть
Неизвестно

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