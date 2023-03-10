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Феодор Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1848

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Петр Федоров

Мать: Матрена Васильева

Рождение ребёнка
06.10.1807

Сын: Яков Федоров

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1816

Сын: Наум Федоров

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1822

Сын: Алексей Феодоров

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Ирина Федорова

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Василиса Федорова

Мать ребёнка: Елена

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена

Смерть
1848
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