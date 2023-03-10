Феодор Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смерти1848
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: Петр Федоров
Мать: Матрена Васильева
Рождение ребёнка
06.10.1807
Сын: Яков Федоров
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1816
Сын: Наум Федоров
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1822
Сын: Алексей Феодоров
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Ирина Федорова
Мать ребёнка: Елена
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Василиса Федорова
Мать ребёнка: Елена
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена
Смерть
1848