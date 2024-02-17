Боржигин Бямбадаш Иш
Место рожденияНе указано
Дата рождения1947
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947
Отец: Боржигин Иш Цагаанбанди
Мать: Боржигин Дулам Ширчин
Рождение ребёнка
1974
Сын: Боржигин Батмөнх Бямбадаш
Мать ребёнка: Мядаг Лувсанбалдан
Рождение ребёнка
1982
Дочь: Боржигин Батболор Бямбадаш
Мать ребёнка: Мядаг Лувсанбалдан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мядаг Лувсанбалдан