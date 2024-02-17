Боржигин Бямбадаш Иш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боржигин Бямбадаш Иш

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1947

Пол

Мужской

Добавил:

ЧИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1947

Отец: Боржигин Иш Цагаанбанди

Мать: Боржигин Дулам Ширчин

Рождение ребёнка
1974

Сын: Боржигин Батмөнх Бямбадаш

Мать ребёнка: Мядаг Лувсанбалдан

Рождение ребёнка
1982

Дочь: Боржигин Батболор Бямбадаш

Мать ребёнка: Мядаг Лувсанбалдан

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мядаг Лувсанбалдан

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