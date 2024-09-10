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Талапов Николай Матвеевич

Место рождения

Покровское

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Талапов Матвей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Талапова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
1864

Сын: Талапов Егор Николаевич

Мать ребёнка: Талапова Евдокия Кузьминична

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1867

Сын: Талапов Матвей Николаевич

Мать ребёнка: Талапова Евдокия Кузьминична

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1874

Дочь: Левичева (Талапова) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Талапова Евдокия Кузьминична

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Петрованова (Талапова) Анна Николаевна

Мать ребёнка: Талапова Евдокия Кузьминична

Рождение ребёнка
09.07.1880

Дочь: Талапова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Талапова Евдокия Кузьминична

Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Работа или профессия
1897
Покровское, Городецкая волость, Мологский уезд
Рыбак
Смерть
Неизвестно

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