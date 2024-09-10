Талапов Николай Матвеевич
Место рожденияПокровское
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Талапов Матвей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1864
Мать ребёнка: Талапова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1867
Сын: Талапов Матвей Николаевич
Мать ребёнка: Талапова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Левичева (Талапова) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Талапова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Петрованова (Талапова) Анна Николаевна
Мать ребёнка: Талапова Евдокия Кузьминична
Рождение ребёнка
09.07.1880
Дочь: Талапова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Талапова Евдокия Кузьминична
Работа или профессия
1897
Рыбак
Смерть
Неизвестно