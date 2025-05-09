(Sher) Lubov Shevekevna
женский, родилась 31.01.1918, Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia
умерла 31.10.1918, Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia
МатьSher (Beynin) Domna (Doba) Girshevna (Aizikovna)1875 г.р.
ОтецSher Savely (Sheyl) MorduhovichОколо 1850 г.р.
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Место
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Рождение
31.01.1918
Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia
Смерть
31.10.1918
Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia
Похороны
Неизвестно
Оренбург Еврейское кладбище