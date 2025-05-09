(Sher) Lubov Shevekevna 31.01.1918 — найти родственников по фамилии на Familio

(Sher) Lubov Shevekevna

Автор
ЕД
Демидова Е.

женский, родилась 31.01.1918, Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

умерла 31.10.1918, Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Мать
Sher (Beynin) Domna (Doba) Girshevna (Aizikovna)1875 г.р.
Отец
Sher Savely (Sheyl) MorduhovichОколо 1850 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1918

Отец: Sher Savely (Sheyl) Morduhovich

Мать: Sher (Beynin) Domna (Doba) Girshevna (Aizikovna)

Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Смерть
31.10.1918
Orenburg, gorod Orenburg, Orenburg Oblast, Russia

Причина смерти: В молодом возрасте

Похороны
Неизвестно
Оренбург Еврейское кладбище

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