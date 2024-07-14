Агриппина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошкина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Кошкин Иван Евстафиевич
Рождение ребёнка
27.04.1871
Сын: Николай Иванович
Отец ребёнка: Кошкин Иван Евстафиевич
Рождение ребёнка
19.05.1872
Сын: Павел Иванович
Отец ребёнка: Кошкин Иван Евстафиевич
Рождение ребёнка
09.06.1873
Отец ребёнка: Кошкин Иван Евстафиевич
Рождение ребёнка
15.07.1881
Дочь: Кошкина Олимпиада Ивановна
Отец ребёнка: Кошкин Иван Евстафиевич
Смерть
Неизвестно