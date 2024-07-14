Агриппина Михайловна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Агриппина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошкина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Кошкин Иван Евстафиевич

Рождение ребёнка
27.04.1871

Сын: Николай Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Евстафиевич

Рождение ребёнка
19.05.1872

Сын: Павел Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Евстафиевич

Рождение ребёнка
09.06.1873

Сын: Кошкин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Кошкин Иван Евстафиевич

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
15.07.1881

Дочь: Кошкина Олимпиада Ивановна

Отец ребёнка: Кошкин Иван Евстафиевич

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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