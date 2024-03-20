Савицкий Александр Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савицкий Александр Александрович

Место рождения

Минск, Минск

Дата рождения

15.11.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Минск, Минск
Рождение ребёнка
09.09.2012

Сын: Якунин Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Якунина Алла Павловна

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якунина Алла Павловна

Развод
Неизвестно

Жена: Якунина Алла Павловна

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