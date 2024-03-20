Савицкий Александр Александрович
Место рождения
Дата рождения15.11.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1975
Рождение ребёнка
09.09.2012
Сын: Якунин Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Якунина Алла Павловна
Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якунина Алла Павловна
Развод
Неизвестно
Жена: Якунина Алла Павловна