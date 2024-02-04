Токмакова (Дремова) Ангелина Исав
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Токмакова (Токмакова) Матрена Александровна
Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич
Рождение ребёнка
1781
Сын: Токмаков Ефим Александрович
Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Токмакова (Токмакова) Акулина Александровна
Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич
Рождение ребёнка
1793
Сын: Токмаков Михей Александрович
Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Токмаков Сидр Александрович
Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич
Рождение ребёнка
1800
Сын: Токмаков Иван Александрович
Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Токмаков Тарас Александрович
Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич
Смерть
Неизвестно