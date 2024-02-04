Токмакова (Дремова) Ангелина Исав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токмакова (Дремова) Ангелина Исав

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Токмаков Александр Фомич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Токмакова (Токмакова) Матрена Александровна

Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич

Рождение ребёнка
1781

Сын: Токмаков Ефим Александрович

Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Токмакова (Токмакова) Акулина Александровна

Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич

Рождение ребёнка
1793

Сын: Токмаков Михей Александрович

Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Токмаков Сидр Александрович

Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич

Рождение ребёнка
1800

Сын: Токмаков Иван Александрович

Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Токмаков Тарас Александрович

Отец ребёнка: Токмаков Александр Фомич

Смерть
Неизвестно

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