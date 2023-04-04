Тараненко Иулиан Стефанов
Место рожденияСергеевка
Дата рождения14.06.1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1901
Отец: Тараненко Стефан Саввин
Мать: Анастасия Родионова
Сергеевка
Рождение ребёнка
1923
Сын: Тараненко Андрей Иулианович
Мать ребёнка: Тараненко Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Мария Иулиановна
Мать ребёнка: Тараненко Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Тараненко Иван Иулианович
Мать ребёнка: Тараненко Марфа Петровна
Рождение ребёнка
1929
Дочь: Одарка Иулиановна
Мать ребёнка: Тараненко Марфа Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тараненко Марфа Петровна
Смерть
Неизвестно