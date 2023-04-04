Тараненко Иулиан Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тараненко Иулиан Стефанов

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Место рождения

Сергеевка

Дата рождения

14.06.1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1901

Отец: Тараненко Стефан Саввин

Мать: Анастасия Родионова

Сергеевка
Рождение ребёнка
1923

Сын: Тараненко Андрей Иулианович

Мать ребёнка: Тараненко Марфа Петровна

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Мария Иулиановна

Мать ребёнка: Тараненко Марфа Петровна

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1928

Сын: Тараненко Иван Иулианович

Мать ребёнка: Тараненко Марфа Петровна

Сергеевка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1929

Дочь: Одарка Иулиановна

Мать ребёнка: Тараненко Марфа Петровна

Сергеевка, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тараненко Марфа Петровна

Смерть
Неизвестно
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