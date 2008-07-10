Овечкина Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1909
Дата смерти10.07.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Овечкин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Овечкин Григорий
Рождение ребёнка
10.02.1937
Дочь: Иванова (Овечкина) Нина
Отец ребёнка: Овечкин Григорий
Смерть
10.07.2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость