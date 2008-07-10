Овечкина Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвечкина Валентина

Овечкина Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1909

Дата смерти

10.07.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1937 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Овечкин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Овечкин Григорий

Рождение ребёнка
10.02.1937

Дочь: Иванова (Овечкина) Нина

Отец ребёнка: Овечкин Григорий

Смерть
10.07.2008
Причина смерти: Естественная смерть/старость

Мы используем куки для улучшения работы сайта.