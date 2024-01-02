Пашинская (Иванова) Антонина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванов Владимир
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пашинский Александр Иванович
Отец ребёнка: Пашинский Иван
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пашинский Иван
Смерть
Неизвестно