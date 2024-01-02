Пашинская (Иванова) Антонина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пашинская (Иванова) Антонина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванов Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пашинский Александр Иванович

Отец ребёнка: Пашинский Иван

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пашинский Иван

Смерть
Неизвестно

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