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Мартынова Агафья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мартынов Андрей Меркурьевич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Мартынов Спиридон Андреевич

Отец ребёнка: Мартынов Андрей Меркурьевич

Рождение ребёнка
1891

Дочь: Мартынова Авдотья Андреевна

Отец ребёнка: Мартынов Андрей Меркурьевич

Рождение ребёнка
1892

Сын: Мартынов Павел Андреевич

Отец ребёнка: Мартынов Андрей Меркурьевич

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Мартынова Варвара Андреевна

Отец ребёнка: Мартынов Андрей Меркурьевич

Смерть
Неизвестно

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