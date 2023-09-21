Мартынова Агафья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1888
Сын: Мартынов Спиридон Андреевич
Отец ребёнка: Мартынов Андрей Меркурьевич
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Мартынова Авдотья Андреевна
Отец ребёнка: Мартынов Андрей Меркурьевич
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Мартынов Андрей Меркурьевич
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Мартынова Варвара Андреевна
Отец ребёнка: Мартынов Андрей Меркурьевич
Смерть
Неизвестно