Батыев Салих Гилимханович
Место рождения
Дата рождения24.11.1911
Дата смерти07.12.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1930 по 1931
Бакалы, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1931 по 1933
Место жительства
С 1933 по 1935
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1985
Смерть
07.12.1985