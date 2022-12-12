Батыев Салих Гилимханович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батыев Салих Гилимханович

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Место рождения

Дюмеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

24.11.1911

Дата смерти

07.12.1985

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Дюмеево, Илишевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1930 по 1931
Бакалы, Бакалинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1931 по 1933
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1933 по 1935
Арск, Арский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1985
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
07.12.1985
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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