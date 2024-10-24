Лебедев Дорофей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Лебедев Павел Артемьевич
Мать: Лебедева Ирина Якимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Авдотья Дорофеевна
Мать ребёнка: Лебедева Афимья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Лебедева) Матрена Дорофеевна
Мать ребёнка: Лебедева Афимья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1871
Сын: Лебедев Гаврил Дорофеевич
Мать ребёнка: Лебедева Афимья Яковлевна
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Лебедев Антоний Дорофеевич
Мать ребёнка: Лебедева Афимья Яковлевна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: (Лебедева) Марфа Дорофеевна
Мать ребёнка: Лебедева Афимья Яковлевна
Смерть
Неизвестно