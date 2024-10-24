Лебедев Дорофей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛебедев Дорофей Павлович

Лебедев Дорофей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Лебедев Павел Артемьевич

Мать: Лебедева Ирина Якимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Авдотья Дорофеевна

Мать ребёнка: Лебедева Афимья Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Лебедева) Матрена Дорофеевна

Мать ребёнка: Лебедева Афимья Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лебедева Афимья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Лебедев Гаврил Дорофеевич

Мать ребёнка: Лебедева Афимья Яковлевна

Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Лебедев Антоний Дорофеевич

Мать ребёнка: Лебедева Афимья Яковлевна

Рождение ребёнка
1883

Дочь: (Лебедева) Марфа Дорофеевна

Мать ребёнка: Лебедева Афимья Яковлевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.