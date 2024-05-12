Гордиенко Галина Валильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1982
Сын: Гордиенко Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Гордиенко Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
29.12.1983
Сын: Гордиенко Кирилл Владимирович
Отец ребёнка: Гордиенко Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
07.07.1987
Дочь: Гордиенко Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Гордиенко Владимир Николаевич