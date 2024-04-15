Плотникова Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Мавра Федосеевна

Отец ребёнка: Плотников Федосей Кузьмич

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Марья Федосеевна

Отец ребёнка: Плотников Федосей Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плотников Федосей Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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