Кашицына (Грачёва) Феодосия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.05.1905 ст.
Дочь: Кашицына Пелагея Сергеевна
Отец ребёнка: Кашицын Сергей Фёдорович
Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно