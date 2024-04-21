Кашицына (Грачёва) Феодосия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашицына (Грачёва) Феодосия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашицын Сергей Фёдорович

Рождение ребёнка
06.05.1905 ст.

Дочь: Кашицына Пелагея Сергеевна

Отец ребёнка: Кашицын Сергей Фёдорович

Голодяевка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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