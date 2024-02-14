Ибраев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибраев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

1998

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

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Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Ибраев Рафаель

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1998

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