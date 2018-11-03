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Челапко Анатолий Керсантьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.1933

Дата смерти

03.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1933

Отец: Челапко Керсантий (Херсантий) Михайлович

Мать: Власенко Клавдия

Бракосочетание
07.11.1958

Жена: Челапко Алла Павловна

Рождение ребёнка
02.06.1960

Сын: Челапко Сергей Анатольевич

Мать ребёнка: Челапко Алла Павловна

Тырныауз, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
03.11.2018
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Умер в больнице в отделении реанимации от больничной пневмонии, до этого лежал уже год, были проблемы с мочевым
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