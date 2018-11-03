Челапко Анатолий Керсантьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.08.1933
Дата смерти03.11.2018
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.1933
Бракосочетание
07.11.1958
Жена: Челапко Алла Павловна
Рождение ребёнка
02.06.1960
Сын: Челапко Сергей Анатольевич
Мать ребёнка: Челапко Алла Павловна
Тырныауз, Эльбрусский муниципальный район, Кабардино-Балкарская Республика
Смерть
03.11.2018
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Умер в больнице в отделении реанимации от больничной пневмонии, до этого лежал уже год, были проблемы с мочевым