Абаскалов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абаскалов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.19

Сын: Абаскалов Александр Павлович

Мать ребёнка: Козленя Абаскалова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абаскалова Катерина

Мать ребёнка: Козленя Абаскалова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Абаскалова Анастасия

Мать ребёнка: Козленя Абаскалова Надежда

Смерть
Неизвестно
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