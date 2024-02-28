Абаскалов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.19
Сын: Абаскалов Александр Павлович
Мать ребёнка: Козленя Абаскалова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абаскалова Катерина
Мать ребёнка: Козленя Абаскалова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Абаскалова Анастасия
Мать ребёнка: Козленя Абаскалова Надежда
Смерть
Неизвестно