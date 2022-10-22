Мочалина Юлия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1937
Дата смерти22.10.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1937
Рождение ребёнка
12.04.1963
Сын: Кубинский Николай Александрович
Отец ребёнка: Купинский Александр
Рождение ребёнка
21.04.1964
Дочь: Кубинская Елена Александровна
Отец ребёнка: Купинский Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Купинский Александр
Смерть
22.10.2022