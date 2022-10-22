Мочалина Юлия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мочалина Юлия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1937

Дата смерти

22.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1937

Отец: Мочалин Николай Афанасьевич

Мать: Мочалина Феодосия Кузьминична

Рождение ребёнка
12.04.1963

Сын: Кубинский Николай Александрович

Отец ребёнка: Купинский Александр

Рождение ребёнка
21.04.1964

Дочь: Кубинская Елена Александровна

Отец ребёнка: Купинский Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Купинский Александр

Смерть
22.10.2022
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