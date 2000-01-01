Шумакова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.04.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.08.1976
Сын: Шумаков Сергей Викторович
Отец ребёнка: Шумаков Виктор Васильевич
Рождение ребёнка
29.06.1983
Дочь: Сероштанова Елена Викторовна
Отец ребёнка: Шумаков Виктор Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно