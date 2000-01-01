Шумакова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шумакова Нина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.04.1947

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1976

Сын: Шумаков Сергей Викторович

Отец ребёнка: Шумаков Виктор Васильевич

Рождение ребёнка
29.06.1983

Дочь: Сероштанова Елена Викторовна

Отец ребёнка: Шумаков Виктор Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумаков Виктор Васильевич

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