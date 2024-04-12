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Николай Григорiевъ

Место рождения

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд

Дата рождения

16.02.1899 ст.

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1899 ст.

Отец: Григорий Степанов

Мать: Анна Петрова

Здурьево, Судайская волость, Чухломский уезд
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25-220-116о... Показать все
Крещение
17.02.1899 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянский сынъ Иванъ Дмитриевъ и крестьянская девица Параскева Михайлова 56-25-220-116об-117
Восприемник
12.12.1905 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
12 декабря 1905 у Павла Григорiева Степанова 56-25-221-194об-195
Восприемник
15.03.1907 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
15 марта 1907 у Алексея Григорiева Степанова 56-25-221-279об-280
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