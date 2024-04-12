Николай Григорiевъ
Место рождения
Дата рождения16.02.1899 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
16.02.1899 ст.
Отец: Григорий Степанов
Мать: Анна Петрова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Здурьева крестьянинъ Григорiй Степановъ и законная жена его Анна Петрова, оба православного вероисповеданiя 56-25-220-116о... Показать все
Крещение
17.02.1899 ст.
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Той же деревни крестьянский сынъ Иванъ Дмитриевъ и крестьянская девица Параскева Михайлова 56-25-220-116об-117
Восприемник
12.12.1905 ст.
12 декабря 1905 у Павла Григорiева Степанова 56-25-221-194об-195
Восприемник
15.03.1907 ст.
15 марта 1907 у Алексея Григорiева Степанова 56-25-221-279об-280