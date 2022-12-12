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Stroganov Andrey Nikolayevich

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Около 1737

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Строганов Николай Григорьевич

Мать: Строганова Прасковья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
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