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Stroganov Andrey Nikolayevich
Stroganov Andrey Nikolayevich
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Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
Около 1737
Пол
Мужской
Отец
Строганов Николай Григорьевич
1700 г.р.
Мать
Строганова (Бутурлина) Прасковья Ивановна
1708 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец:
Строганов Николай Григорьевич
Мать:
Строганова Прасковья Ивановна
Москва
, город федерального значения Москва
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