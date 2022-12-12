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Добровольский Владимир Юрьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1928

Дата смерти

?.09.1968

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1928

Отец: Добровольский Юрий Яковлевич

Мать: не указана

Бракосочетание
1952

Жена: Добровольская Маина Викторовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Добровольская Маина Викторовна

Смерть
?.09.1968
Тальное, Черкаська область
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