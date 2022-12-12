Добровольский Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1928
Дата смерти?.09.1968
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1928
Отец: Добровольский Юрий Яковлевич
Мать: не указана
Бракосочетание
1952
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Добровольская Маина Викторовна
Смерть
?.09.1968
Тальное, Черкаська область