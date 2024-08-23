Потапчук (Костюченко) Иулиана Кандратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потапчук (Костюченко) Иулиана Кандратовна

Место рождения

Барановка, Жытомирской обл, Украина.

Дата рождения

1827

Дата смерти

25.04.1861

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич

Рождение ребёнка
23.01.1850

Дочь: (Потапчук) Ксения Севастьяновна

Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич

Рождение ребёнка
24.09.1852

Дочь: (Потапчук) Фекла Севастьяновна

Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич

Рождение ребёнка
21.02.1855

Сын: Потапчук Тимофей Севастьянович

Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич

Рождение ребёнка
03.12.1857

Дочь: (Потапчук) Варвара Севастьяновна

Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич

Смерть
25.04.1861

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