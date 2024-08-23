Потапчук (Костюченко) Иулиана Кандратовна
Место рожденияБарановка, Жытомирской обл, Украина.
Дата рождения1827
Дата смерти25.04.1861
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1850
Дочь: (Потапчук) Ксения Севастьяновна
Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич
Рождение ребёнка
24.09.1852
Дочь: (Потапчук) Фекла Севастьяновна
Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич
Рождение ребёнка
21.02.1855
Сын: Потапчук Тимофей Севастьянович
Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич
Рождение ребёнка
03.12.1857
Дочь: (Потапчук) Варвара Севастьяновна
Отец ребёнка: Потапчук Гавриленко Севастьян Григорьевич
Смерть
25.04.1861