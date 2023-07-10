Жукова Марина Софонова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1819
Дата смерти14.12.1860 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Жуков Софон
Мать: не указана
Смерть
14.12.1860 ст.
153. 14 декабря умерла, 16 декабря 1860 г. погребена с речки Новоселка крестьянская девка Марина Софонова Жукова, 41 года от рождения, от чахотки. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильи... Показать все
Похороны
16.12.1860 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край