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Жукова Марина Софонова

Место рождения

Федотово, Пермский округ, Уральская область

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

14.12.1860 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Жуков Софон

Мать: не указана

Федотово, Пермский округ, Уральская область
Смерть
14.12.1860 ст.
Федотово, Пермский округ, Уральская область
153. 14 декабря умерла, 16 декабря 1860 г. погребена с речки Новоселка крестьянская девка Марина Софонова Жукова, 41 года от рождения, от чахотки. Метрическая книга Пророко-Ильинской церкви села Ильи... Показать все
Похороны
16.12.1860 ст.
Ильинский, Ильинский муниципальный район, Пермский край

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