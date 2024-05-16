Карюк Елена Александровна 18.04.1955 — найти родственников по фамилии на Familio
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Карюк Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рожков Валентин Перфильевич

Рождение ребёнка
15.10.1978

Дочь: Рожкова Оксана Валентиновна

Отец ребёнка: Рожков Валентин Перфильевич

Рождение ребёнка
03.10.1979

Дочь: Рожкова - Циронок Надежда Валентиновна

Отец ребёнка: Рожков Валентин Перфильевич

Рождение ребёнка
12.11.1984

Дочь: Рожкова - Юшкова Ольга Валентинова

Отец ребёнка: Рожков Валентин Перфильевич

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