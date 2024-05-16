Карюк Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.04.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.04.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.10.1978
Дочь: Рожкова Оксана Валентиновна
Отец ребёнка: Рожков Валентин Перфильевич
Рождение ребёнка
03.10.1979
Дочь: Рожкова - Циронок Надежда Валентиновна
Отец ребёнка: Рожков Валентин Перфильевич
Рождение ребёнка
12.11.1984
Дочь: Рожкова - Юшкова Ольга Валентинова
Отец ребёнка: Рожков Валентин Перфильевич