Азимов Шухратилло Хайруллаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.01.1967
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1967
Отец: Азимов Хайрулло
Мать: Азимова Кумринисо
Рождение ребёнка
09.04.1987
Сын: Азимов Авазбек Шухратиллаевич
Мать ребёнка: Азимова Назокатхон Турдалиевна
Рождение ребёнка
23.07.1988
Сын: Азимов Санжар Шухратиллаевич
Мать ребёнка: Азимова Назокатхон Турдалиевна
Рождение ребёнка
12.12.1995
Сын: Азимов Сардор Шухратиллаевич
Мать ребёнка: Азимова Назокатхон Турдалиевна