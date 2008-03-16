Масалкина Светлана Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.07.1972
Сын: Масалкин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Масалкин Александр Дмитриевич
Рождение ребёнка
29.12.1975
Дочь: Масалкина Надежда Александровна
Отец ребёнка: Масалкин Александр Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно