Масалкина Светлана Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масалкина Светлана Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.07.1972

Сын: Масалкин Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Масалкин Александр Дмитриевич

Рождение ребёнка
29.12.1975

Дочь: Масалкина Надежда Александровна

Отец ребёнка: Масалкин Александр Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Масалкин Александр Дмитриевич

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