Клинушина (Кульчевская) Мария Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клинушина (Кульчевская) Мария Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Между 1920 и 1923

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1864 г.р.

Дети

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.05.1894 ст.

Муж: Клинушин Фёдор Никифорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
07.07.1903 ст.

Дочь: Мозговая Олимпиада Фёдоровна

Отец ребёнка: Клинушин Фёдор Никифорович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Между 1920 и 1923
Коканд, Узбекистан
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