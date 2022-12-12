Клинушина (Кульчевская) Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиМежду 1920 и 1923
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.05.1894 ст.
Рождение ребёнка
07.07.1903 ст.
Дочь: Мозговая Олимпиада Фёдоровна
Отец ребёнка: Клинушин Фёдор Никифорович
Смерть
Между 1920 и 1923
Коканд, Узбекистан