Шевцов Савва Георгиевич
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Шевцов Георгий Семёнович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Шевцова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1835
Мать ребёнка: Шевцова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1846
Сын: Шевцов Егор Саввич
Мать ребёнка: Шевцова Ольга Михайловна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Шевцова Марья Саввишна
Мать ребёнка: Шевцова Ольга Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шевцова Ольга Михайловна
Смерть
Неизвестно