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Шевцов Савва Георгиевич

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Место рождения

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Шевцов Георгий Семёнович

Мать: не указана

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Шевцов Александр Саввич

Мать ребёнка: Шевцова Ольга Михайловна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Шевцов Фарисей Саввич

Мать ребёнка: Шевцова Ольга Михайловна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Шевцов Егор Саввич

Мать ребёнка: Шевцова Ольга Михайловна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Шевцова Марья Саввишна

Мать ребёнка: Шевцова Ольга Михайловна

Радченское, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шевцова Ольга Михайловна

Смерть
Неизвестно
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