Мальцева Евдокия Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.12.1906
Дочь: Евгения Филипповна
Отец ребёнка: Мальцев Филипп Нилович (Милиевич)
Рождение ребёнка
11.01.1913
Дочь: Татьяна Филипповна
Отец ребёнка: Мальцев Филипп Нилович (Милиевич)
Ламское, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно