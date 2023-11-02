Мальцева Евдокия Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМальцева Евдокия Степановна

Мальцева Евдокия Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1906

Дочь: Евгения Филипповна

Отец ребёнка: Мальцев Филипп Нилович (Милиевич)

Рождение ребёнка
11.01.1913

Дочь: Татьяна Филипповна

Отец ребёнка: Мальцев Филипп Нилович (Милиевич)

Ламское, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мальцев Филипп Нилович (Милиевич)

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close