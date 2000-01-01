Плетенёв Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плетенёв Павел

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плетенев ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
1871

Сын: Плетенев Михаил

Мать ребёнка: Параскева

починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)
Рождение ребёнка
1880

Сын: Плетенев Николай

Мать ребёнка: Параскева

с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
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