Плетенёв Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плетенев ?
Мать: ?
Рождение ребёнка
1871
Сын: Плетенев Михаил
Мать ребёнка: Параскева
починок Средняя Веретея над Ключем Кипучим, она же д. Пашковская (Пашки)
Рождение ребёнка
1880
Сын: Плетенев Николай
Мать ребёнка: Параскева
с. Пашки Глазовского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно