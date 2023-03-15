Дюкова Клавдия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюкова Клавдия

Дюкова Клавдия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Дюков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Александр Иванович

Отец ребёнка: Дюков Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюков Иван Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Дюков Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Дюков Анатолий Иванович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close