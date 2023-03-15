Дюкова Клавдия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Дюков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Дюков Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дюков Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Дюков Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Дюков Анатолий Иванович